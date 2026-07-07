AGENDA · Pontarlier
Ciné Kid un Amour d’Epouvantail Cinéma Olympia Pontarlier
dimanche 1 novembre 2026 · Cinéma Olympia · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Ciné Kid un Amour d’Epouvantail
Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier Doubs
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-01 11:00:00
fin : 2026-11-08 11:54:00
Date(s) :
2026-11-01 2026-11-08 2026-11-15
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Cinéma Olympia 2 Rue Louis Pergaud Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté cine.olympia@orange.fr
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English : Ciné Kid un Amour d’Epouvantail
L’événement Ciné Kid un Amour d’Epouvantail Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-29 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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