Visite Que deviennent vos déchets? Pontarlier
Visite Que deviennent vos déchets? Pontarlier mercredi 18 mars 2026.
Visite Que deviennent vos déchets?
Préval Haut-Doubs Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 17:00:00
fin : 2026-05-21 18:00:00
Date(s) :
2026-03-18 2026-04-14 2026-04-23 2026-05-21 2026-05-27 2026-06-24 2026-07-07
Organisé par Préval Haut-Doubs.
Savez-vous ce que deviennent vos déchets ? Venez percer le mystère, en visitant Valopôle à Pontarlier ! Quel chemin parcours les emballages et papiers ? Comment nos déchets permettent de fabriquer de l’énergie et d’alimenter le réseau de chaleur de Pontarlier?
Gratuit. A partir de 6 ans. Inscription obligatoire par mail ou par téléphone. .
Préval Haut-Doubs Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 49 66 visite@preval.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite Que deviennent vos déchets? Pontarlier a été mis à jour le 2026-02-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS