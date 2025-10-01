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AGENDA · Pontarlier

Coup d’œil Invitation au Voyage Pontarlier

mardi 7 juillet 2026 · Pontarlier

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Adresse
Médiathèque municipale
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Pontarlier

Coup d’œil Invitation au Voyage

Médiathèque municipale Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-07-07

Organisé par la MJC des Capucins et médiathèque.
L’atelier photo de la MJC des Capucins vous emmène en voyage… Ces moments, choisis, subis ou rêvés, ponctuent notre vie et inspirent les photographes. Tout public.   .

Médiathèque municipale Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 

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English : Coup d’œil Invitation au Voyage

L’événement Coup d’œil Invitation au Voyage Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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