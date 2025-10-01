Coup d’œil Invitation au Voyage Pontarlier
mardi 7 juillet 2026 · Pontarlier
Informations pratiques
Pontarlier
Coup d’œil Invitation au Voyage
Médiathèque municipale Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-07
Organisé par la MJC des Capucins et médiathèque.
L’atelier photo de la MJC des Capucins vous emmène en voyage… Ces moments, choisis, subis ou rêvés, ponctuent notre vie et inspirent les photographes. Tout public. .
Médiathèque municipale Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37
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English : Coup d’œil Invitation au Voyage
L’événement Coup d’œil Invitation au Voyage Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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