Les greniers Saint-Pierre Pontarlier
Les greniers Saint-Pierre Pontarlier dimanche 5 juillet 2026.
Pontarlier
Les greniers Saint-Pierre
Place Saint-Pierre Pontarlier Doubs
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:30:00
fin : 2026-07-05 18:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Organisé par Commerces Pontarlier Centre.
Venez chiner les bonnes affaires parmi les 150 exposants.
Petite restauration sur place.
Inscription obligatoire pour les exposants. .
Place Saint-Pierre Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 39 03 commercepontarliercentre@wanadoo.fr
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English : Les greniers Saint-Pierre
L’événement Les greniers Saint-Pierre Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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