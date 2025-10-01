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Les greniers Saint-Pierre Pontarlier

Les greniers Saint-Pierre Pontarlier dimanche 5 juillet 2026.

Adresse
Place Saint-Pierre
Ville
25300 Pontarlier
Département
Doubs
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 5 juillet 2026
Heure de début
08:30:00
Tarif
6 6 6 Autres Tarifs

Pontarlier

Les greniers Saint-Pierre

Place Saint-Pierre Pontarlier Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 08:30:00
fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Organisé par Commerces Pontarlier Centre.
Venez chiner les bonnes affaires parmi les 150 exposants.
Petite restauration sur place.
Inscription obligatoire pour les exposants.   .

Place Saint-Pierre Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 39 03  commercepontarliercentre@wanadoo.fr

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English : Les greniers Saint-Pierre

L’événement Les greniers Saint-Pierre Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS

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