Pontarlier

Les greniers Saint-Pierre

Place Saint-Pierre Pontarlier Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 08:30:00

fin : 2026-07-05 18:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Organisé par Commerces Pontarlier Centre.

Venez chiner les bonnes affaires parmi les 150 exposants.

Petite restauration sur place.

Inscription obligatoire pour les exposants. .

Place Saint-Pierre Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 39 39 03 commercepontarliercentre@wanadoo.fr

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English : Les greniers Saint-Pierre

L’événement Les greniers Saint-Pierre Pontarlier a été mis à jour le 2026-06-22 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS