Ciné Kids Goat au cinéma à St Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Ciné Kids Goat rêver plus haut au cinéma à St Geniez d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

4

Tarif enfant

– de 14 ans

Date :

Mercredi 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

Mercredi 11 mars c’est Ciné kids ! présenté par le Cinéma l’Eveil de Saint-Geniez d’Olt et l’association Mondes et multitudes.

Film suivi d’une animation en lien avec le film.

Will est un petit bouc avec de grands rêves. Lorsqu’il décroche une chance inespérée de rejoindre la ligue professionnelle de roarball un sport mixte, ultra-intense, réservé aux bêtes les plus rapides et les féroces du règne animal il entend bien saisir sa chance. Problème ses nouveaux coéquipiers ne sont pas franchement ravis d’avoir un petit dans l’équipe. Mais Will est prêt à tout pour bousculer les règles du jeu et prouver, une bonne fois pour toutes, que les petits aussi peuvent jouer dans la cour des grands.

à partir de 6 ans

1h 40min | Action, Animation, Comédie

De Tyree Dillihay, Adam Rosette

Par Aaron Buchsbaum, Teddy Riley

Avec Caleb McLaughlin, Gabrielle Union, Jenifer Lewis 4 .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

English :

Wednesday March 11: Ciné kids! presented by Cinéma l’Eveil, Saint-Geniez d’Olt, and the Mondes et multitudes association.

Film followed by a related animation.

