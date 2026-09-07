Ciné-Klub : Jurassic Park, Cinéma de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Ciné-Klub : Jurassic Park Vendredi 9 octobre, 20h00 Cinéma de Senlis Oise

Tarifs habituels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

Fin : 2026-10-09T20:00:00+02:00 – 2026-10-09T22:00:00+02:00

JURASSIC PARK

Aventure-Science FIction | USA | 1993 | 2h02 | VOstfr

Réalisé par Steven Spielberg avec Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough, Samuel L. Jackson

Ne pas réveiller le chat qui dort… C’est ce que le milliardaire John Hammond aurait dû se rappeler avant de se lancer dans le « clonage » de dinosaures. C’est à partir d’une goutte de sang absorbée par un moustique fossilisé que John Hammond et son équipe ont réussi à faire renaître une dizaine d’espèces de dinosaures. Il s’apprête maintenant avec la complicité du docteur Alan Grant, paléontologue de renom, et de son amie Ellie, à ouvrir le plus grand parc à thème du monde. Mais c’était sans compter la cupidité et la malveillance de l’informaticien Dennis Nedry, et éventuellement des dinosaures, seuls maîtres sur l’île…

Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Les séances Ciné-Klub sont présentées par Vincent Baticle enseignant et conférencier, spécialiste en histoire du cinéma et suivies d’un pot convivial offert par les membres du ciné-klub et le cinéma. film cinéma