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Ciné-lecture autour du film Le cri des gardes Melle

Ciné-lecture autour du film Le cri des gardes Melle

Ciné-lecture autour du film Le cri des gardes Melle mercredi 22 avril 2026.

Adresse : Place Bujault

Ville : 79500 Melle

Département : Deux-Sèvres

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Melle

Ciné-lecture autour du film Le cri des gardes

Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 20:30:00
fin : 2026-04-22 23:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Le film Le cri des gardes sera précédé d’une lecture par un membre de l’association Cinémel   .

Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83  lemelies.melle@orange.fr

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English : Ciné-lecture autour du film Le cri des gardes

L’événement Ciné-lecture autour du film Le cri des gardes Melle a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Pays Mellois

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