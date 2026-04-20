Ciné-lecture autour du film Le cri des gardes Melle
Ciné-lecture autour du film Le cri des gardes Melle mercredi 22 avril 2026.
Melle
Ciné-lecture autour du film Le cri des gardes
Place Bujault Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 20:30:00
fin : 2026-04-22 23:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Le film Le cri des gardes sera précédé d’une lecture par un membre de l’association Cinémel .
Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr
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English : Ciné-lecture autour du film Le cri des gardes
L’événement Ciné-lecture autour du film Le cri des gardes Melle a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Pays Mellois
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