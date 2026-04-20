Melle

Rencontre autour du film COMPOSTELLE

Metullum Place Bujault Melle Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 20:30:00

fin : 2026-04-20 23:00:00

Date(s) :

2026-04-20

A l’issue de la projection, venez discuter avec les associations Le Seuil et Les étoiles de Compostelle.

Réalisé par Yann Samuell avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.

Inspiré d’une histoire vraie. .

Metullum Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr

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English : Rencontre autour du film COMPOSTELLE

L’événement Rencontre autour du film COMPOSTELLE Melle a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Pays Mellois