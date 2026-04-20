Rencontre autour du film COMPOSTELLE Melle
Rencontre autour du film COMPOSTELLE Melle lundi 20 avril 2026.
Melle
Rencontre autour du film COMPOSTELLE
Metullum Place Bujault Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-20 20:30:00
fin : 2026-04-20 23:00:00
Date(s) :
2026-04-20
A l’issue de la projection, venez discuter avec les associations Le Seuil et Les étoiles de Compostelle.
Réalisé par Yann Samuell avec Alexandra Lamy, Julien Le Berre, Mélanie Doutey
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée.
Inspiré d’une histoire vraie. .
Metullum Place Bujault Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 29 15 83 lemelies.melle@orange.fr
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English : Rencontre autour du film COMPOSTELLE
L’événement Rencontre autour du film COMPOSTELLE Melle a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Pays Mellois
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