Ciné Ligue Polisot

Polisot

Ciné Ligue

L’Aiguillage Polisot Aube

Tarif : – – Eur

7

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 17:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Avec son circuit de cinéma itinérant, Ciné ligue Champagne Ardenne, s’est doté de moyens matériels et humains importants et reconnus par les partenaires institutionnels (DRAC, CNC).

De par sa mission d’éducation populaire, Ciné ligue se donne pour objectif de contribuer par le cinéma à l’épanouissement des populations touchées en développant conjointement trois axes donner à voir des œuvres cinématographiques grand public sur l’ensemble des territoires de la région, promouvoir le cinéma art et essai et développer l’esprit d’analyse par l’éducation du regard (notamment celui du Jeune Public), en accompagnant les éducateurs et les habitants dans la formalisation et la mise en œuvre de leurs projets culturels locaux.

Séances cinéma le 1er mercredi de chaque mois avec une séance à destination du jeune public à 17h et une tout public à 20h30. Un gouter est proposé aux enfants avant la séance de 17h.

Prochaine séance le Mercredi 6 Mai:

– à 17h: Les contes du pompier

Animation (à partir de 6 ans)

Lors d’un séjour chez leur grand-père, Suzanne s’improvise conteuse pour illuminer la maison d’histoires imaginaires et merveilleuses qu’elle raconte à ses deux frères afin de combler l’absence de leur grand-mère. Le film est une adaptation de 3 contes écrits par Arnost Goldflam.

– à 20h30: Orwelle 2+2=5

Documentaire

1949. George Orwell termine ce qui sera son dernier mais plus important roman, 1984. Ce film plonge dans les derniers mois de la vie d’Orwell et dans son oeuvre visionnaire pour explorer les racines des concepts troublants qu’il a révélés au monde dans son chef d’oeuvre dystopique: le double discours, le crime par la pensée, la novlangue, le spectre omniprésent de Big Brother… des vérités sociopolitiques qui résonnent encore plus puissamment aujourd’hui. 7 .

L’Aiguillage Polisot 10110 Aube Grand Est +33 3 51 63 71 52 contact@assoquaidesarts.fr

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English :

L’événement Ciné Ligue Polisot a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne