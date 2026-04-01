Saint Géry-Vers

Ciné-Lot Baise-en-ville

Rue du Château Saint Géry-Vers Lot

Tarif : 6 – 6 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29 20:30:00

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Synopsis

Quand sa mère menace de le virer du pavillon familial s’il ne se bouge pas les fesses, Sprite se retrouve coincé dans un paradoxe il doit passer son permis pour trouver un taf, mais il a besoin d'un taf pour payer son permis

Synopsis

Quand sa mère menace de le virer du pavillon familial s’il ne se bouge pas les fesses, Sprite se retrouve coincé dans un paradoxe il doit passer son permis pour trouver un taf, mais il a besoin d'un taf pour payer son permis. Heureusement, Marie-Charlotte, sa monitrice d'auto-école, est prête à tout pour l'aider même à lui prêter son baise-en-ville. Mais… C'est quoi, au fait, un baise-en-ville ?

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Rue du Château Saint Géry-Vers 46090 Lot Occitanie +33 5 65 11 44 36

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English :

Synopsis

When his mother threatens to kick him out of the family bungalow if he doesn’t get off his butt, Sprite finds himself stuck in a paradox: he needs to get his license to find a job, but he needs a job to pay for his license

L’événement Ciné-Lot Baise-en-ville Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Cahors Vallée du Lot