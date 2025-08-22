Base VTT du Domaine du Mas de Saboth Saint Géry-Vers Lot

Base VTT du Domaine du Mas de Saboth

Qualité Tourisme Base VTT du Domaine du Mas de Saboth Domaine du Mas de Saboth 46090 Saint Géry-Vers Lot Occitanie

Le Mas de Saboth est labellisé Base VTT, avec 200kms de chemins balisés sur 9 circuits différents, au départ du domaine.

Des sorties VTT libres d’accès

https://www.masdesaboth.com/base-vtt-et-hebergement-peche/ +33 5 65 31 41 74

English :

Le Mas de Saboth is a certified mountain bike base, with 200kms of marked trails on 9 different circuits, starting from the estate.

Free mountain bike outings

Deutsch :

Mas de Saboth ist als Mountainbike-Stützpunkt ausgezeichnet und verfügt über 200 km markierte Wege auf 9 verschiedenen Strecken, die auf dem Gelände beginnen.

Frei zugängliche Mountainbike-Touren

Italiano :

Il Mas de Saboth ha ottenuto il marchio Base VTT , con 200 km di percorsi segnalati su 9 circuiti diversi che partono dalla tenuta.

Uscite gratuite in mountain bike

Español :

Le Mas de Saboth ha obtenido la etiqueta Base VTT , con 200 km de senderos señalizados en 9 circuitos diferentes que parten de la finca.

Salidas gratuitas en bicicleta de montaña

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot