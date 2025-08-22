Base VTT du Domaine du Mas de Saboth Saint Géry-Vers Lot
Base VTT du Domaine du Mas de Saboth Saint Géry-Vers Lot vendredi 1 mai 2026.
Base VTT du Domaine du Mas de Saboth
Qualité Tourisme Base VTT du Domaine du Mas de Saboth Domaine du Mas de Saboth 46090 Saint Géry-Vers Lot Occitanie
Le Mas de Saboth est labellisé Base VTT, avec 200kms de chemins balisés sur 9 circuits différents, au départ du domaine.
Des sorties VTT libres d’accès
https://www.masdesaboth.com/base-vtt-et-hebergement-peche/ +33 5 65 31 41 74
English :
Le Mas de Saboth is a certified mountain bike base, with 200kms of marked trails on 9 different circuits, starting from the estate.
Free mountain bike outings
Deutsch :
Mas de Saboth ist als Mountainbike-Stützpunkt ausgezeichnet und verfügt über 200 km markierte Wege auf 9 verschiedenen Strecken, die auf dem Gelände beginnen.
Frei zugängliche Mountainbike-Touren
Italiano :
Il Mas de Saboth ha ottenuto il marchio Base VTT , con 200 km di percorsi segnalati su 9 circuiti diversi che partono dalla tenuta.
Uscite gratuite in mountain bike
Español :
Le Mas de Saboth ha obtenido la etiqueta Base VTT , con 200 km de senderos señalizados en 9 circuitos diferentes que parten de la finca.
Salidas gratuitas en bicicleta de montaña
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot