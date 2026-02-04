Vide grenier brocante à Vers Saint Géry-Vers
Vide grenier brocante à Vers Saint Géry-Vers dimanche 26 avril 2026.
Vide grenier brocante à Vers
Saint Géry-Vers Lot
Début : 2026-04-26 09:00:00
fin : 2026-04-26 17:30:00
Date(s) :
2026-04-26
Vide grenier, brocante, jardin, puericulture, jouet, livre, collection…
Petit snacking, buvette et animations sur place Entrée gratuite
Saint Géry-Vers 46090 Lot Occitanie +33 6 77 68 01 04 assolessentiersdepierreetdeau@gmail.com
English :
Vide grenier, brocante, jardin, puericulture, jouet, livre, collection…
Petits snacking, buvette et animations sur place Admission free
L’événement Vide grenier brocante à Vers Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Cahors Vallée du Lot