Vide grenier brocante à Vers

Saint Géry-Vers Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 09:00:00

fin : 2026-04-26 17:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Vide grenier, brocante, jardin, puericulture, jouet, livre, collection…

Petit snacking, buvette et animations sur place Entrée gratuite

Vide grenier, brocante, jardin, puericulture, jouet, livre, collection…

Petit snacking, buvette et animations sur place Entrée gratuite

.

Saint Géry-Vers 46090 Lot Occitanie +33 6 77 68 01 04 assolessentiersdepierreetdeau@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vide grenier, brocante, jardin, puericulture, jouet, livre, collection…

Petits snacking, buvette et animations sur place Admission free

L’événement Vide grenier brocante à Vers Saint Géry-Vers a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Cahors Vallée du Lot