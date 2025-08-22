Circuit de la vallée de la Rauze Saint Géry-Vers Lot
Circuit de la vallée de la Rauze Saint Géry-Vers Lot vendredi 1 mai 2026.
Circuit de la vallée de la Rauze
Circuit de la vallée de la Rauze Vers 46090 Saint Géry-Vers Lot Occitanie
Durée : 190 Distance : 29000.0 Tarif :
Au départ de la vallée du Lot, ce parcours sportif ne présente pas de grosse difficulté technique
English :
Departing from the Lot valley, this sporting route does not present any major technical difficulties
Deutsch :
Diese sportliche Strecke beginnt im Tal des Lot und weist keine großen technischen Schwierigkeiten auf
Italiano :
Partendo dalla valle del Lot, questo percorso sportivo non presenta grandi difficoltà tecniche
Español :
Partiendo del valle del Lot, esta ruta deportiva no presenta grandes dificultades técnicas
Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-13 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot