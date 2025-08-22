À Vercinge(to)ry Saint Géry-Vers Lot

À Vercinge(to)ry

À Vercinge(to)ry Vers 46090 Saint Géry-Vers Lot Occitanie

Durée : 255 Distance : 14700.0 Tarif :

Un circuit sportif à ne pas manquer pour la remontée le long de la verdoyante et sauvage vallée du Vers, son passage sur le causse avec en point d’orgue les vues panoramiques et surplombantes sur Saint-Géry et sur la vallée du Lot.

English :

A sporty circuit not to be missed for the ascent along the green and wild Vers valley, its passage on the Causse with, as a highlight, the panoramic and overhanging views of Saint-Géry and the Lot valley.

Deutsch :

Eine sportliche Tour, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten, wenn Sie entlang des grünen und wilden Vers-Tals aufsteigen, über die Causse fahren und als Höhepunkt: die überhängenden Panoramablicke auf Saint-Géry und das Lot-Tal.

Italiano :

Un circuito sportivo da non perdere per la risalita della verde e selvaggia valle del Vers, il passaggio sulla cava e il momento culminante con la vista panoramica e a strapiombo su Saint-Géry e la valle del Lot.

Español :

Un circuito deportivo que no hay que perderse por la subida al verde y salvaje valle del Vers, su paso por el causse con el punto culminante de las vistas panorámicas y en voladizo de Saint-Géry y el valle del Lot.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-05-20 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot