Ciné-mômes Cycle Voyage dans le temps 3/3 Amilly
Ciné-mômes Cycle Voyage dans le temps 3/3 Amilly samedi 13 juin 2026.
Amilly
Ciné-mômes Cycle Voyage dans le temps 3/3
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 15:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Ciné-mômes Cycle Voyage dans le temps 3/3
Périples temporels au programme ! En format long-métrage.
Après avoir utilisé tous les modes de transports terrestres dans le cycle de courts-métrages des mois précédents, ce sont 3 grands voyages dans le temps qui sont au programme pour les mois d’avril, mai et juin.
Long-métrage d’1h30 environ. À partir de 5 ans entrée libre et gratuite. .
35 Rue des Droits de l’Homme Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 90 09 55
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English :
Ciné-mômes Time travel cycle 3/3
L’événement Ciné-mômes Cycle Voyage dans le temps 3/3 Amilly a été mis à jour le 2026-05-25 par OT MONTARGIS
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