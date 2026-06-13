Dernier vendredi de l’Orgue Amilly
Dernier vendredi de l’Orgue Amilly vendredi 3 juillet 2026.
Amilly
Dernier vendredi de l’Orgue
Amilly Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Dernier vendredi de l’Orgue
Dernier concert de la saison avec Joseph Rassam.
Entrée libre et gratuite. .
Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00
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English :
Last Friday of the Organ
L’événement Dernier vendredi de l’Orgue Amilly a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS
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