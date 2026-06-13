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Dernier vendredi de l’Orgue Amilly

Dernier vendredi de l’Orgue Amilly

Dernier vendredi de l’Orgue Amilly vendredi 3 juillet 2026.

Ville : 45200 Amilly

Département : Loiret

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Amilly

Dernier vendredi de l’Orgue

Amilly Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Dernier vendredi de l’Orgue
Dernier concert de la saison avec Joseph Rassam.
Entrée libre et gratuite.   .

Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 28 76 00 

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English :

Last Friday of the Organ

L’événement Dernier vendredi de l’Orgue Amilly a été mis à jour le 2026-06-13 par OT MONTARGIS

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