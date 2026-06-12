Fête de l’Europe Danemark Amilly
Fête de l’Europe Danemark Amilly samedi 4 juillet 2026.
Amilly
Fête de l’Europe Danemark
Place de l’Église Amilly Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-05 23:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Fête de l’Europe Danemark
Entrée libre.
Village Viking & animations, exposition, marché, concerts, restauration. .
Place de l’Église Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire
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English :
Europe Day Denmark
L’événement Fête de l’Europe Danemark Amilly a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS
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