Amilly

Fête de l’Europe Danemark

Place de l’Église Amilly Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-05 23:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Fête de l’Europe Danemark

Entrée libre.

Village Viking & animations, exposition, marché, concerts, restauration. .

Place de l’Église Amilly 45200 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

Europe Day Denmark

L’événement Fête de l’Europe Danemark Amilly a été mis à jour le 2026-06-12 par OT MONTARGIS