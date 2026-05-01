Ciné Mômes Le cochon, le renard et le moulin Cinéma Liberty Monsempron-Libos

Monsempron-Libos

Ciné Mômes Le cochon, le renard et le moulin

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 15:00:00

fin : 2026-05-06

Date(s) :

2026-05-06

Une histoire en 10 chapitres réalisée par Erick Oh d’après l’univers de The Dam Keeper.

Film primé au festival Voir ensemble de Grenoble (Prix du jury enfants) et au festival du film d’animation d’Annecy.

Film poétique et délicat, ode à la nature, avec une belle animation, comme de l’aquarelle, il émouvra petits et grands.

A partir de 4-5 ans, proposé par Ecrans 47. .

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné Mômes Le cochon, le renard et le moulin

L’événement Ciné Mômes Le cochon, le renard et le moulin Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée du Lot et Garonne