Soirée Pellicule 35mm Cinéma Liberty Monsempron-Libos
Soirée Pellicule 35mm Cinéma Liberty Monsempron-Libos lundi 18 mai 2026.
Monsempron-Libos
Soirée Pellicule 35mm
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-18 19:00:00
fin : 2026-05-18
Date(s) :
2026-05-18
Une soirée autour de la pellicule au cinéma et de la projection argentique en 35mm.
19h: Initiation à la projection 35 mm: explication, montage pellicule, manipulation projecteur et projection test avec un professionnel.
20h30: Projection du film LE RETOUR DU PROJECTIONNISTE (vost) Dans une région reculée des montagnes du Caucase, en Azerbaïdjan, Samid, réparateur de télévision, dépoussière son vieux projecteur 35mm de l’ère soviétique et rêve de rouvrir le cinéma de son village. .
Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20
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English : Soirée Pellicule 35mm
L’événement Soirée Pellicule 35mm Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée du Lot et Garonne
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