Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Ciné-Mythos Dès 7 ans Place H. Berlioz Romans-sur-Isère

Ciné-Mythos Dès 7 ans Place H. Berlioz Romans-sur-Isère mardi 2 juin 2026.

Lieu : Place H. Berlioz

Adresse : Maison Citoyenne Noël Guichard

Ville : 26100 Romans-sur-Isère

Département : Drôme

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Romans-sur-Isère

Ciné-Mythos Dès 7 ans

Place H. Berlioz Maison Citoyenne Noël Guichard Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 15:00:00
fin : 2026-06-02 16:30:00

Date(s) :
2026-06-02

Mythologie + cinéma = une aventure garantie !
  .

Place H. Berlioz Maison Citoyenne Noël Guichard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 33 58  mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mythology + cinema = guaranteed adventure!

L’événement Ciné-Mythos Dès 7 ans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-12 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Romans-sur-Isère (Drôme)