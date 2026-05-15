Ciné-Mythos Dès 7 ans Place H. Berlioz Romans-sur-Isère
Ciné-Mythos Dès 7 ans Place H. Berlioz Romans-sur-Isère mardi 2 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Ciné-Mythos Dès 7 ans
Place H. Berlioz Maison Citoyenne Noël Guichard Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 15:00:00
fin : 2026-06-02 16:30:00
Date(s) :
2026-06-02
Mythologie + cinéma = une aventure garantie !
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Place H. Berlioz Maison Citoyenne Noël Guichard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 70 33 58 mediatheque.monnaie@valenceromansagglo.fr
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English :
Mythology + cinema = guaranteed adventure!
L’événement Ciné-Mythos Dès 7 ans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-12 par Valence Romans Tourisme
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