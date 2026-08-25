Informations pratiques

Conques-en-Rouergue

Ciné-noctambule

Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-07-17

fin : 2027-07-17

Date(s) :

2027-07-17

Une expérience inédite mêlant balade nocturne et projection de courts-métrages en plein air.

PROGRAMME À VENIR sur cc-conques-marcillac.fr à la rubrique CULTURE ou sur mondesetmultitudes.com .

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie

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English :

A unique experience combining a nighttime stroll with an outdoor screening of short films.

L’événement Ciné-noctambule Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)