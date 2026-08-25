Ciné-noctambule Conques-en-Rouergue
samedi 17 juillet 2027 · Conques-en-Rouergue
Informations pratiques
Conques-en-Rouergue
Ciné-noctambule
Conques-en-Rouergue Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-07-17
fin : 2027-07-17
Date(s) :
2027-07-17
Une expérience inédite mêlant balade nocturne et projection de courts-métrages en plein air.
PROGRAMME À VENIR sur cc-conques-marcillac.fr à la rubrique CULTURE ou sur mondesetmultitudes.com .
Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie
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English :
A unique experience combining a nighttime stroll with an outdoor screening of short films.
L’événement Ciné-noctambule Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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