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Ciné-noctambule Conques-en-Rouergue

samedi 17 juillet 2027 · Conques-en-Rouergue

Ciné-noctambule Conques-en-Rouergue

Informations pratiques

Début
samedi 17 juillet 2027
Fin
samedi 17 juillet 2027
Ville
12320 Conques-en-Rouergue
Département
Aveyron
Tarif

Conques-en-Rouergue

Ciné-noctambule

Conques-en-Rouergue Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-07-17
fin : 2027-07-17

Date(s) :
2027-07-17

Une expérience inédite mêlant balade nocturne et projection de courts-métrages en plein air.
PROGRAMME À VENIR sur cc-conques-marcillac.fr à la rubrique CULTURE ou sur mondesetmultitudes.com   .

Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie  

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English :

A unique experience combining a nighttime stroll with an outdoor screening of short films.

L’événement Ciné-noctambule Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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