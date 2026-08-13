Informations pratiques

Conques-en-Rouergue

Spectacle Sol Agens Conques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Le collectif Prodiges s’installe à Conques pour une résidence de création consacrée à un nouveau spectacle librement inspiré de l’univers de Pierre Soulages.

Sans chercher à transposer son œuvre sur scène, les artistes explorent les notions de lumière, de matière, de contraste et de mouvement qui traversent le travail du peintre, pour en proposer une lecture sensible à travers le spectacle vivant.

Le spectacle SOL AGENS se construit autour de l’art de Pierre Soulages, à la recherche d’une identité artistique par une pratique largement inspirée de l’artisanat et de la poésie.

À l’instar du travail d’illustration par Pierre Soulages sur le recueil de poèmes de Léopold Sédar Senghor, SOL AGENS recherchera la symbiose entre la peinture abstraite, la poésie libre dans sa prose, la musique synthétique mais naturelle et une danse rotative allégorique.

Cette soirée s’adresse à tous les publics et se veut un moment de découverte et de partage en famille. Petits et grands sont invités à franchir les portes de la salle de spectacle pour découvrir une création originale, éveiller leur curiosité et rencontrer les artistes dans un cadre convivial. Une belle occasion de vivre ensemble une expérience artistique accessible à tous.



Prodiges

Arrangements/laptop CISCO

Chant occitan/ claviers Louis PEZET

Poésies: Jean-Yves TAYAC

Danse Tanoura: Ibrahim HASSAN

Photos, textes et narration: Christophe HAZEMANN .

Conques-en-Rouergue 12320

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English :

The Prodiges collective is setting up shop in Conques for a creative residency dedicated to a new show loosely inspired by the world of Pierre Soulages.

L’événement Spectacle Sol Agens Conques Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)