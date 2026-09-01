Théâtre à la ferme du Cayla Conques-en-Rouergue
samedi 12 septembre 2026 · Conques-en-Rouergue
Informations pratiques
Conques-en-Rouergue
Théâtre à la ferme du Cayla
Conques-en-Rouergue Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-12
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Du moment qu’on n’est pas sourd présenté par le théâtre de Soupe tard.
Dialogues et autres interventions de Roland Dubillard à la grange de la ferme du Cayla.
Rire de l’absurde !
Les Diablogues de Roland Dubillard, auteur culte du théâtre de l’absurde, ont fait rire des générations de spectateurs, portés notamment par François Morel et Jacques Gamblin, ou plus récemment par Muriel Robin et Annie Grégorio.
Trois comédiens, des dialogues qui démarrent bien sagement… avant de basculer, réplique après réplique, vers la folie et le non-sens le plus total. Un spectacle drôle et malin, créé en 2013 par la compagnie toulousaine Le Théâtre du Soupe Tard et repris à la demande du public. .
Conques-en-Rouergue 12320 Aveyron Occitanie
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English :
As Long as We’re Not Deaf, presented by the Théâtre de Soupe Tard.
Dialogues and other performances by Roland Dubillard at the barn on the Cayla farm.
L’événement Théâtre à la ferme du Cayla Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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