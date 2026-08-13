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Quine club multiprintemps Conques-en-Rouergue

dimanche 27 septembre 2026

Quine club multiprintemps Conques-en-Rouergue

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Ville
12320
Tarif

Conques-en-Rouergue

Quine club multiprintemps

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

3000€ en lots (dont une participation de 500€ pour un voyage)
Restauration possible durant l’entracte
  .

Conques-en-Rouergue 12320  

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English :

3,000? in prizes (including a 500? contribution toward a trip)
Food and drink available during intermission

L’événement Quine club multiprintemps Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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