AGENDA
Quine club multiprintemps Conques-en-Rouergue
dimanche 27 septembre 2026
Informations pratiques
Conques-en-Rouergue
Quine club multiprintemps
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
3000€ en lots (dont une participation de 500€ pour un voyage)
Restauration possible durant l’entracte
.
Conques-en-Rouergue 12320
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English :
3,000? in prizes (including a 500? contribution toward a trip)
Food and drink available during intermission
L’événement Quine club multiprintemps Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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