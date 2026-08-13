Informations pratiques

Conques-en-Rouergue

Quine club multiprintemps

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

3000€ en lots (dont une participation de 500€ pour un voyage)

Restauration possible durant l’entracte

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Conques-en-Rouergue 12320

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English :

3,000? in prizes (including a 500? contribution toward a trip)

Food and drink available during intermission

L’événement Quine club multiprintemps Conques-en-Rouergue a été mis à jour le 2026-08-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)