Ciné-Noël • Mission Père Noël Théâtre de Cusset Cusset

Informations pratiques

Cusset

Ciné-Noël • Mission Père Noël

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-16 14:30:00

fin : 2026-12-16 16:05:00

Date(s) :

2026-12-16

Pour patienter avant les fêtes, la Ville de Cusset vous propose un rendez-vous plein de magie avec Mission Père Noël, un film d’animation à partager en famille.

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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr

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English :

To help pass the time before the holidays, the City of Cusset invites you to a magical event featuring *Mission Père Noël*, an animated film to enjoy with the whole family.

L’événement Ciné-Noël • Mission Père Noël Cusset a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations