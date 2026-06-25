Ciné-Noël • Mission Père Noël Théâtre de Cusset Cusset
mercredi 16 décembre 2026 · Théâtre de Cusset · Cusset
Informations pratiques
Cusset
Ciné-Noël • Mission Père Noël
Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 14:30:00
fin : 2026-12-16 16:05:00
Date(s) :
2026-12-16
Pour patienter avant les fêtes, la Ville de Cusset vous propose un rendez-vous plein de magie avec Mission Père Noël, un film d’animation à partager en famille.
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Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45 culture@ville-cusset.fr
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English :
To help pass the time before the holidays, the City of Cusset invites you to a magical event featuring *Mission Père Noël*, an animated film to enjoy with the whole family.
L’événement Ciné-Noël • Mission Père Noël Cusset a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations
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