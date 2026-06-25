UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Cusset

Ciné-Noël • Mission Père Noël Théâtre de Cusset Cusset

mercredi 16 décembre 2026 · Théâtre de Cusset · Cusset

Informations pratiques

Début
mercredi 16 décembre 2026
Fin
mercredi 16 décembre 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Théâtre de Cusset
Adresse
Place Victor-Hugo
Ville
03300 Cusset
Département
Allier
Tarif

Cusset

Ciné-Noël • Mission Père Noël

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-16 14:30:00
fin : 2026-12-16 16:05:00

Date(s) :
2026-12-16

Pour patienter avant les fêtes, la Ville de Cusset vous propose un rendez-vous plein de magie avec Mission Père Noël, un film d’animation à partager en famille.
  .

Théâtre de Cusset Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 89 45  culture@ville-cusset.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To help pass the time before the holidays, the City of Cusset invites you to a magical event featuring *Mission Père Noël*, an animated film to enjoy with the whole family.

L’événement Ciné-Noël • Mission Père Noël Cusset a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations

À voir aussi à Cusset (Allier)