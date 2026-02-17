CINÉ-PALESTINE

Plongez au cœur d’un cinéma engagé et vibrant avec l’édition 2026 du festival Ciné‑Palestine Toulouse Occitanie, une célébration passionnée des voix palestiniennes à travers l’écran, portée par une sélection riche et inspirante de films, rencontres et événements.

Le festival Ciné‑Palestine Toulouse Occitanie est un rendez‑vous culturel annuel qui met en lumière la création cinématographique palestinienne et les récits qui traversent l’histoire, l’identité et les combats contemporains. Organisé à Toulouse et dans toute la région Occitanie, cet événement propose une programmation éclectique longs métrages, documentaires, courts métrages ainsi que des projections, débats, expositions et rencontres qui invitent à la réflexion et à l’échange.

Cette année, la programmation est particulièrement riche et diversifiée

– Une sélection de plus de 32 films répartis en longs métrages de fiction, documentaires et courts métrages, projetés dans une vingtaine de lieux à Toulouse et en région. Au programme, des œuvres qui explorent des thèmes forts comme la mémoire, l’identité, la résistance, les réalités sociales et les expériences humaines, racontées à travers des points de vue artistiques variés et souvent inédits.

Au‑delà des projections, le festival vous propose aussi des rencontres avec des artistes, des échanges, des expositions et des moments festifs qui prolongent les dialogues ouverts par les films.

Retrouvez la programmation complète sur le site internet du festival. .

DIVERS LIEUX Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 6 38 85 21 79 contact@cine-palestine-toulouse.fr

Plunge into the heart of a vibrant, committed cinema with the 2026 edition of the Ciné?Palestine Toulouse Occitanie festival, a passionate celebration of Palestinian voices through the screen, supported by a rich and inspiring selection of films, encounters and events.

