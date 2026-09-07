ciné plein air, Azur et Asmar, La Coupole, Saint-Loubès

Informations pratiques

ciné plein air, Azur et Asmar Samedi 19 septembre, 20h00 La Coupole Gironde

En plein air dans le parc de la Coupole, gratuit sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Dans ce magnifique conte d’animation, le réalisateur Michel Ocelot nous invite à suivre le destin de deux frères de lait, élevés ensemble avant que leurs chemins ne se séparent. Entre aventures, légendes et quête initiatique, leur voyage les conduira à dépasser les préjugés et à découvrir la richesse de l’autre.

En plein air dans le parc de la Coupole, gratuit sans réservation.

La Coupole 36 chemin de Nice, 33450 Saint-Loubes Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacoupole.org/programmation/journees-du-patrimoine/ »}]

Installez-vous confortablement sous les étoiles et laissez-vous emporter par la magie du cinéma en plein air avec Azur et Asmar. cine azur

la coupole