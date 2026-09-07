Thé dansant, orchestre Véronique POMIES, La Coupole, Saint-Loubès

Informations pratiques

Thé dansant, orchestre Véronique POMIES Mardi 29 septembre, 14h30 La Coupole Gironde

14€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-29T14:30:00+02:00 – 2026-09-29T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-29T14:30:00+02:00 – 2026-09-29T18:30:00+02:00

En plus de sa programmation culturelle, La Coupole propose une animation autour des danses de salon.

Chaque mois, un orchestre différent vient vous faire bouger au rythme de l’accordéon.

Horaires : à partir de 14h30 – Ouverture des portes dès 13h45, salle climatisée.

Tarif : 14 € (entrée + une collation)

Paiement en carte bleue. Pas de paiement en espèces, ni en chèque.

Réservations obligatoires auprès de Corinne en Mairie 05.56.68.67.06

Toute réservation devra être accompagnée d’un paiement. A défaut de paiement, la réservation sera annulée au soir du dernier jour de réservations du mois.

La Coupole 36 chemin de Nice, 33450 Saint-Loubes Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacoupole.org/thes-dansants/ »}]

Un après-midi sous le signe de la convivialité pour s’adonner à la danse autour d’une collation et d’une bonne tasse de thé bien-sûr ! Thé danse

la coupole