Thé dansant, orchestre Véronique POMIES, La Coupole, Saint-Loubès
mardi 29 septembre 2026 · La Coupole · Saint-Loubès
Informations pratiques
Thé dansant, orchestre Véronique POMIES Mardi 29 septembre, 14h30 La Coupole Gironde
14€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T14:30:00+02:00 – 2026-09-29T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-29T14:30:00+02:00 – 2026-09-29T18:30:00+02:00
En plus de sa programmation culturelle, La Coupole propose une animation autour des danses de salon.
Chaque mois, un orchestre différent vient vous faire bouger au rythme de l’accordéon.
Horaires : à partir de 14h30 – Ouverture des portes dès 13h45, salle climatisée.
Tarif : 14 € (entrée + une collation)
Paiement en carte bleue. Pas de paiement en espèces, ni en chèque.
Réservations obligatoires auprès de Corinne en Mairie 05.56.68.67.06
Toute réservation devra être accompagnée d’un paiement. A défaut de paiement, la réservation sera annulée au soir du dernier jour de réservations du mois.
La Coupole 36 chemin de Nice, 33450 Saint-Loubes Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.lacoupole.org/thes-dansants/ »}]
Un après-midi sous le signe de la convivialité pour s’adonner à la danse autour d’une collation et d’une bonne tasse de thé bien-sûr ! Thé danse
la coupole
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