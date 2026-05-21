Langres

Ciné plein-air Cinéma New Vox

Cour de l’école Jean-Duvet Langres Haute-Marne

Tarif : 5.9 – 5.9 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-07-16 2026-08-01

Tout public

Projection de films dans la cour de l’école Jean Duvet.

Jeudi 16 juillet, vendredi 17 juillet, Dimanche 19 juillet, mercredi 22 juillet, vendredi 24 juillet, dimanche 26 juillet, et les lundis, mercredis et dimanche du 27 juillet au 23 août.

Quizz avec cadeaux à gagner avant le film/animations/entracte.

En cas d’intempéries avant ou pendant la séance repli au cinéma New Vox. .

Cour de l’école Jean-Duvet Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 88 55 17 cabinet.newvox.langres@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ciné plein-air Cinéma New Vox Langres a été mis à jour le 2026-06-24 par Antenne du Pays de Langres