Ciné plein-air : « Ponyo sur la falaise » Prairies Saint-Martin Rennes Vendredi 10 juillet, 22h30 Ille-et-Vilaine

Plaids, transats et grand écran sous les étoiles : les cinés plein-air sont de retour Cet été à Rennes. Venez profiter des animations d’avant-séance et (re)découvrir 10 films aux duos inoubliables.

Alors qu’il joue sur la plage, le petit Sosuke découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve et décide de la garder avec lui. Le petit garçon lui promet de la protéger et de s’occuper d’elle, mais le père de Ponyo, Fujimoto – un sorcier autrefois humain qui vit tout au fond de la mer – la force à revenir avec lui dans les profondeurs. Bien décidée à devenir humaine, Ponyo s’échappe pour retrouver Sosuke.

**Japon, 2009, 1h41 — À partir de 6 ans**

** La soirée commence bien avant le film ! Posez-vous, profitez des animations et de la buvette en attendant la tombée de la nuit.**

**Glissez un plaid, une bouée ou un coussin sous le bras et venez profiter du film en plein air ! C’est gratuit et ouvert à toutes et tous.**

En cas de mauvais temps, rendez-vous sur @ete.rennes et sur [ete.rennes.fr](ete.rennes.fr) pour savoir si la séance est maintenue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-10T22:30:00.000+02:00

Fin : 2026-07-10T23:59:00.000+02:00

1



Prairies Saint-Martin Canal Saint-Martin, Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

