Ciné plein-air : « Spider-Man : New Generation » Parc du Berry Rennes
Ciné plein-air : « Spider-Man : New Generation » Parc du Berry Rennes vendredi 21 août 2026.
Ciné plein-air : « Spider-Man : New Generation » Parc du Berry Rennes Vendredi 21 août, 21h30 Ille-et-Vilaine
Plaids, transats et grand écran sous les étoiles : les cinés plein-air sont de retour Cet été à Rennes. Venez profiter des animations d’avant-séance et (re)découvrir 10 films aux duos inoubliables.
Miles Morales est un adolescent afro-américain et portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. Miles se fait mordre par une araignée radioactive et développe des super-pouvoirs. Le Caïd, un criminel redoutable, crée un accélérateur de particules nucléaires qui ouvre un portail vers d’autres univers. Cela entraîne l’arrivée de plusieurs autres versions de Spider-Man, dont un Peter Parker plus âgé, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Cochon et Peni Parker…
**États-Unis, 2018, 1h57**
** La soirée commence bien avant le film ! Posez-vous, profitez des animations et de la buvette en attendant la tombée de la nuit.**
**Glissez un plaid, une bouée ou un coussin sous le bras et venez profiter du film en plein air ! C’est gratuit et ouvert à toutes et tous.**
En cas de mauvais temps, rendez-vous sur @ete.rennes pour savoir si la séance est maintenue.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-21T21:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-21T23:30:00.000+02:00
1
Parc du Berry 14 Sq. du Berry, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
- L’Ours et la Diva Le Bacchus Rennes 26 mai 2026
- Le festival Nomadanse revient du 27 mai au 7 juin GARAGE Rennes 27 mai 2026
- Séminaire externe – Rebecca Heald, Université de Californie, Berkeley Salle Archipel des Glénan – Bâtiment 4 – IGDR – Campus Santé Villejean – Université de Rennes Rennes 27 mai 2026
- Mon Mégot Où Il Faut. Dépolluons notre espace partagé ! Place Sarah Bernhardt Rennes 27 mai 2026
- Découverte du cyanotype à Maison Marbeuf Maison Marbeuf Rennes 27 mai 2026