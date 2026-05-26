Ciné plein-air : « Spider-Man : New Generation » Parc du Berry Rennes Vendredi 21 août, 21h30 Ille-et-Vilaine

Plaids, transats et grand écran sous les étoiles : les cinés plein-air sont de retour Cet été à Rennes. Venez profiter des animations d’avant-séance et (re)découvrir 10 films aux duos inoubliables.

Miles Morales est un adolescent afro-américain et portoricain qui vit à Brooklyn et s’efforce de s’intégrer dans son nouveau collège à Manhattan. Miles se fait mordre par une araignée radioactive et développe des super-pouvoirs. Le Caïd, un criminel redoutable, crée un accélérateur de particules nucléaires qui ouvre un portail vers d’autres univers. Cela entraîne l’arrivée de plusieurs autres versions de Spider-Man, dont un Peter Parker plus âgé, Spider-Gwen, Spider-Man Noir, Spider-Cochon et Peni Parker…

**États-Unis, 2018, 1h57**

** La soirée commence bien avant le film ! Posez-vous, profitez des animations et de la buvette en attendant la tombée de la nuit.**

**Glissez un plaid, une bouée ou un coussin sous le bras et venez profiter du film en plein air ! C’est gratuit et ouvert à toutes et tous.**

En cas de mauvais temps, rendez-vous sur @ete.rennes pour savoir si la séance est maintenue.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-21T21:30:00.000+02:00

Fin : 2026-08-21T23:30:00.000+02:00

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Parc du Berry 14 Sq. du Berry, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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