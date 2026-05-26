Ciné plein-air : « Wall-E » Agora du clair Détour Rennes
Ciné plein-air : « Wall-E » Agora du clair Détour Rennes jeudi 27 août 2026.
Ciné plein-air : « Wall-E » Agora du clair Détour Rennes Jeudi 27 août, 21h30 Ille-et-Vilaine
Plaids, transats et grand écran sous les étoiles : les cinés plein-air sont de retour Cet été à Rennes. Venez profiter des animations d’avant-séance et (re)découvrir 10 films aux duos inoubliables.
Au XXIIe siècle, la Terre n’est plus qu’une immense décharge à ciel ouvert. Toute vie a disparu de la surface de la planète. Au milieu de ce dépotoir, Wall-E, un petit robot éboueur fonctionnant encore, poursuit la tâche pour laquelle il a été programmé. Un jour, un vaisseau se pose non loin. Une ravissante « robote » en débarque. Se sentant seul, Wall-E entreprend d’établir le contact avec elle…
**États-Unis — Japon, 2008, 1h38 — À partir de 6 ans**
** La soirée commence bien avant le film ! Posez-vous, profitez des animations et de la buvette en attendant la tombée de la nuit.**
**Glissez un plaid, une bouée ou un coussin sous le bras et venez profiter du film en plein air ! C’est gratuit et ouvert à toutes et tous.**
En cas de mauvais temps, rendez-vous sur @ete.rennes et sur [ete.rennes.fr](ete.rennes.fr) pour savoir si la séance est maintenue.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-27T21:30:00.000+02:00
Fin : 2026-08-27T23:10:00.000+02:00
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Agora du clair Détour 32 rue de la marbaudais rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine
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