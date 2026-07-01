AGENDA · Lys-Haut-Layon
CINE plein R’ Lys-Haut-Layon
vendredi 24 juillet 2026 · Lys-Haut-Layon
Informations pratiques
Lys-Haut-Layon
CINE plein R’
LE VOIDE Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Soirée en plein R’ avec LE CINE’FIL à partir de 17h, food truck LA CREPINADE, camion bar LE VAGUABIERE, jeux en bois du Centre Socioculturel LE COIN DE LA RUE. .
LE VOIDE Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 46 26 97 lecinefilvihiers@gmail.com
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English :
L’événement CINE plein R’ Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais
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