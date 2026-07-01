UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lys-Haut-Layon

CINE plein R’ Lys-Haut-Layon

vendredi 24 juillet 2026 · Lys-Haut-Layon

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
LE VOIDE
Ville
49310 Lys-Haut-Layon
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Lys-Haut-Layon

CINE plein R’

LE VOIDE Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 17:00:00
fin : 2026-07-24 23:00:00

Date(s) :
2026-07-24

Soirée en plein R’ avec LE CINE’FIL à partir de 17h, food truck LA CREPINADE, camion bar LE VAGUABIERE, jeux en bois du Centre Socioculturel LE COIN DE LA RUE.   .

LE VOIDE Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 88 46 26 97  lecinefilvihiers@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CINE plein R’ Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de tourisme du Choletais

À voir aussi à Lys-Haut-Layon (Maine-et-Loire)