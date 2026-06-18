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Les tracto-ronnais téléthon Lys-Haut-Layon

Les tracto-ronnais téléthon Lys-Haut-Layon samedi 18 juillet 2026.

Adresse : 11 RUE DES PRES st hilaire du bois

Ville : 49310 Lys-Haut-Layon

Département : Maine-et-Loire

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif :

Lys-Haut-Layon

Les tracto-ronnais téléthon

11 RUE DES PRES st hilaire du bois Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Rando tracteur et voitures
Marché paysans,fabrication farine ,fenaison, et travaux divers et jeux
Expositions des véhicules
Réservation repas et Rando avant le 10 juillet 2026   .

11 RUE DES PRES st hilaire du bois Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 24 67 40 90  jean-francoisgourdon@orange.fr

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English :

L’événement Les tracto-ronnais téléthon Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Choletais

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