Les tracto-ronnais téléthon Lys-Haut-Layon
Les tracto-ronnais téléthon Lys-Haut-Layon samedi 18 juillet 2026.
Lys-Haut-Layon
Les tracto-ronnais téléthon
11 RUE DES PRES st hilaire du bois Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Rando tracteur et voitures
Marché paysans,fabrication farine ,fenaison, et travaux divers et jeux
Expositions des véhicules
Réservation repas et Rando avant le 10 juillet 2026 .
11 RUE DES PRES st hilaire du bois Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 24 67 40 90 jean-francoisgourdon@orange.fr
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English :
L’événement Les tracto-ronnais téléthon Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Choletais
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