Lys-Haut-Layon

Les tracto-ronnais téléthon

11 RUE DES PRES st hilaire du bois Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Rando tracteur et voitures

Marché paysans,fabrication farine ,fenaison, et travaux divers et jeux

Expositions des véhicules

Réservation repas et Rando avant le 10 juillet 2026 .

11 RUE DES PRES st hilaire du bois Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 24 67 40 90 jean-francoisgourdon@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Les tracto-ronnais téléthon Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de tourisme du Choletais