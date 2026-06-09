Discovery Rally (Guerres de Vendée) VIHIERS Lys-Haut-Layon

Lys-Haut-Layon

Discovery Rally (Guerres de Vendée)

VIHIERS Place Charles de Gaulles Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Improve your English! Ou comment améliorer son anglais en s’amusant… De nombreux Anglophones habitent dans le Haut-Layon, ou viennent y passer leurs vacances. Steeve, figure incontournable de la communauté anglophone locale, vous a préparé un rallye découverte en voiture à travers notre beau territoire. Cette année, cap sur les Guerres de Vendée !

Un road-book vous sera remis, en français et en anglais of course, et ce sera à vous de déchiffrer les anagrammes et de répondre aux questions pour progresser d’étape en étape.

Pas de panique, c’est un travail d’équipe, vous ne serez pas seul dans votre véhicule. Let’s go!

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Attention, places limitées ! Réservez auprès de l’Office de Tourisme.

Le lieu exact de RDV vous sera communiqué lors de la réservation.

OUVERTURE DES RESERVATIONS LE 15 JUIN 2026 .

VIHIERS Place Charles de Gaulles Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 49 80 00 info-accueil@ot-cholet.fr

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English :

L’événement Discovery Rally (Guerres de Vendée) Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais