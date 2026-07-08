Je pêche mes premiers poissons ! Lys-Haut-Layon
mercredi 22 juillet 2026 · Lys-Haut-Layon
Informations pratiques
Lys-Haut-Layon
Je pêche mes premiers poissons !
Rue du Voide, étang du Lys Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 12:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Bienvenue à l’activité Je pêche mes 1ers poissons !
Venez vivre une expérience unique au bord de l’eau !
Cette animation est spécialement conçue pour les débutants et les jeunes pêcheurs souhaitant apprendre les bases de la pêche. Vous découvrirez le matériel, les techniques essentielles et les bons gestes pour réaliser vos premières captures.. Une belle occasion d’apprendre en s’amusant et de prendre confiance pour pratiquer la pêche en toute autonomie. .
Rue du Voide, étang du Lys Lys-Haut-Layon 49310 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 87 57 09 secretariat@fedepeche49.fr
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English :
L’événement Je pêche mes premiers poissons ! Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de tourisme du Choletais
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