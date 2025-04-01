Partir en Livre Nos Petits Héros de la Nature NUEIL-SUR-LAYON Lys-Haut-Layon samedi 18 juillet 2026.

Lys-Haut-Layon

Partir en Livre Nos Petits Héros de la Nature

NUEIL-SUR-LAYON 2 Rue de Preuil Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 10:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Animation à destination des enfants à partir de 6 ans.

S’inspirant du recueil d’illustrations de Myriam NION dans mon jardin il y a… chacun pourra s’essayer à décorer de petites toiles.

Le nombre de places étant limité, il faut impérativement s’inscrire auprès de la bibliothèque. .

NUEIL-SUR-LAYON 2 Rue de Preuil Lys-Haut-Layon 49560 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 50 15 bibliotheque.vihiers@lyshautlayon.fr

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English :

Activities for children ages 6 and up.

L’événement Partir en Livre Nos Petits Héros de la Nature Lys-Haut-Layon a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de tourisme du Choletais