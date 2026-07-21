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Ciné Plus Limousin Charlie et les kangourous Salle Georges Méliès Nexon

vendredi 16 octobre 2026 · Salle Georges Méliès · Nexon

Ciné Plus Limousin Charlie et les kangourous Salle Georges Méliès Nexon

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
vendredi 16 octobre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Salle Georges Méliès
Adresse
Rue Champlain
Ville
87800 Nexon
Département
Haute-Vienne
Tarif
25 25

Nexon

Ciné Plus Limousin Charlie et les kangourous

Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon Haute-Vienne

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16

Date(s) :
2026-10-16

Ciné Plus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film Charlie et les kangourous .
Synopsis Après une panne de voiture, Chris, ancien présentateur météo vedette, se retrouve bloqué dans une petite ville reculée d’Australie. Il y fait la connaissance de Charlie, une petite fille aborigène de 12 ans passionnée par les kangourous. Une amitié improbable va alors se nouer entre eux. Un film d’aventure de Kate Woods avec Lily Whiteley, Ryan Corr, Rachel House…   .

Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19 

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English : Ciné Plus Limousin Charlie et les kangourous

L’événement Ciné Plus Limousin Charlie et les kangourous Nexon a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus

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