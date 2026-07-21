Ciné Plus Limousin Charlie et les kangourous Salle Georges Méliès Nexon
vendredi 16 octobre 2026 · Salle Georges Méliès · Nexon
Informations pratiques
Nexon
Ciné Plus Limousin Charlie et les kangourous
Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon Haute-Vienne
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 20:30:00
fin : 2026-10-16
Date(s) :
2026-10-16
Ciné Plus Limousin, avec le soutien de la Municipalité, vous propose une soirée cinéma avec la projection du film Charlie et les kangourous .
Synopsis Après une panne de voiture, Chris, ancien présentateur météo vedette, se retrouve bloqué dans une petite ville reculée d’Australie. Il y fait la connaissance de Charlie, une petite fille aborigène de 12 ans passionnée par les kangourous. Une amitié improbable va alors se nouer entre eux. Un film d’aventure de Kate Woods avec Lily Whiteley, Ryan Corr, Rachel House… .
Salle Georges Méliès Rue Champlain Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 58 10 19
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English : Ciné Plus Limousin Charlie et les kangourous
L’événement Ciné Plus Limousin Charlie et les kangourous Nexon a été mis à jour le 2026-07-21 par OT Pays de Nexon Monts de Châlus
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