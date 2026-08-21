Ciné-P’tit Déj’ : Entre ciel et terre, Cinéma de Senlis, Senlis

Informations pratiques

Ciné-P’tit Déj’ : Entre ciel et terre Dimanche 27 septembre, 10h30 Cinéma de Senlis Oise

Tarif -15 ans : 5 € / Tarif adulte 7€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-27T10:30:00+02:00 – 2026-09-27T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-27T10:30:00+02:00 – 2026-09-27T11:00:00+02:00

ENTRE CIEL ET TERRE

33 minutes | Programme de 7 courts-métrages

A partir de 3 ans

Accueil « p’tit déj' » à partir de 10h

Un oisillon se lance dans les airs.

Un petit chiot découvre la matière.

Un enfant savoure une soupe cosmique.

Une chouette au sommeil chaotique.

Une souris veut voir le soleil.

Et une autre renvoie les étoiles dans le ciel.

7 histoires vues de la Terre comme du Ciel.

https://cinesenlis.com/FR/119/cine-ptit-dej.html

Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« link »: « https://cinesenlis.com/FR/119/cine-ptit-dej.html »}]

Les Ciné-P’tit Déj’ sont des séances dédiées aux plus jeunes, à partir de 3 ans, pour découvrir le cinéma tout en douceur, le dimanche matin à 10h30 avec un accueil « p’tit déj' » à partir de 10h.