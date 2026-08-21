Ciné-P’tit Déj’ : Le cycgne et l’enfant, Cinéma de Senlis, Senlis
dimanche 18 octobre 2026 · Cinéma de Senlis · Senlis
Informations pratiques
Ciné-P’tit Déj’ : Le cycgne et l’enfant Dimanche 18 octobre, 10h30 Cinéma de Senlis Oise
Tarif -15 ans : 5 € / Tarif adulte 7€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-18T10:30:00+02:00 – 2026-10-18T11:15:00+02:00
Fin : 2026-10-18T10:30:00+02:00 – 2026-10-18T11:15:00+02:00
LE CYGNE ET L’ENFANT
39 minutes | Programme de 3 courts-métrages
A partir de 4 ans
Accueil « p’tit déj' » à partir de 10h
Ce programme de 3 courts-métrages de la réalisatrice sud-coréenne Miyoung Baek nous invite à plonger dans son univers poétique et onirique. Les objets du quotidien emportent-ils une part de nous-mêmes ? Peut-on remonter le temps pour écrire une autre histoire ? Et où peut bien se cacher la Lune perdue ? Tels sont les enjeux de ces films qui nous enveloppent dans la douceur et la sensibilité d’un merveilleux voyage imaginaire.
https://cinesenlis.com/FR/119/cine-ptit-dej.html
Cinéma de Senlis 10 rue du cimetière Saint-Rieul 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« link »: « https://cinesenlis.com/FR/119/cine-ptit-dej.html »}]
Les Ciné-P’tit Déj’ sont des séances dédiées aux plus jeunes, à partir de 3 ans, pour découvrir le cinéma tout en douceur, le dimanche matin à 10h30 avec un accueil « p’tit déj' » à partir de 10h.
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