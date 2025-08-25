Ciné Pyjama le cochon, le renard et le moulin Place de la Loi Baume-les-Dames
mardi 14 avril 2026.
Ciné Pyjama le cochon, le renard et le moulin
Place de la Loi Médiathèque Baume-les-Dames Doubs
Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes…
Entrée libre. Sur inscription auprès de la médiathèque.
A partir de 3 ans
Durée 45 min .
+33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org
