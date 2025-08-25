Ciné Pyjama le cochon, le renard et le moulin Place de la Loi Baume-les-Dames

Ciné Pyjama le cochon, le renard et le moulin

Médiathèque Baume-les-Dames

2026-04-14 19:00:00

2026-04-14

Un jeune cochon et son père vivent au sommet d’une colline menacée par un gros nuage noir. Avant de partir combattre les brumes, le père construit un moulin à vent pour repousser le nuage et protéger la colline et ses habitants. Resté seul sans son père, le jeune cochon trouve du réconfort et aussi une famille d’adoption avec son ami le Renard. Ensemble, ils font toutes sortes de découvertes surprenantes…

Entrée libre. Sur inscription auprès de la médiathèque.

A partir de 3 ans

Durée 45 min .

Place de la Loi Médiathèque Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org

