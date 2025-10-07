Ciné rencontre à Figeac le retour du projectionniste Figeac
Ciné rencontre à Figeac le retour du projectionniste Figeac mercredi 18 mars 2026.
Ciné rencontre à Figeac le retour du projectionniste
cinéma Charles Boyer, 2 bd pasteur Figeac Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-18 20:30:00
fin : 2026-03-18
Date(s) :
2026-03-18
Film documentaire d'Orkhan Aghazadeh 1h20
Dans une région reculée des montagnes du Caucase, en Azerbaïdjan, Samid, réparateur de télévision, dépoussière son vieux projecteur 35mm de l’ère soviétique et rêve de rouvrir le cinéma de son village
Film documentaire d'Orkhan Aghazadeh 1h20
Dans une région reculée des montagnes du Caucase, en Azerbaïdjan, Samid, réparateur de télévision, dépoussière son vieux projecteur 35mm de l’ère soviétique et rêve de rouvrir le cinéma de son village. Les obstacles se succèdent jusqu’à ce qu’il trouve un allié inattendu, Ayaz, jeune passionné de cinéma et de ses techniques. Les deux cinéphiles vont user de tous les stratagèmes pour que la lumière jaillisse de nouveau sur l’écran.
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cinéma Charles Boyer, 2 bd pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 78 87
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English :
Documentary by Orkhan Aghazadeh 1h20
In a remote region of the Caucasus mountains in Azerbaijan, Samid, a television repairman, dusts off his old Soviet-era 35mm projector and dreams of reopening his village cinema
L’événement Ciné rencontre à Figeac le retour du projectionniste Figeac a été mis à jour le 2026-02-28 par OT Figeac
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