Informations pratiques

Figeac

Ciné rencontre à Figeac Stand by Me

Cinéma Charles Boyer, 2 bd Pasteur Figeac Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:30:00

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Film americains de Rob Reiner (1h25)

Un événement peu ordinaire va marquer la vie du jeune Gordie Lachance

Film americains de Rob Reiner (1h25)

Un événement peu ordinaire va marquer la vie du jeune Gordie Lachance. Au cours de l’été 1959, un adolescent a disparu mystérieusement dans l'Oregon. Gordie et ses inséparables copains, Chris, Teddy et Vern savent qu'il est mort pour avoir approché de trop près la voie ferrée, un train l'a heurté. Son corps gît au fond des bois. C'est le frère de Vern qui l'a découvert. Les enfants décident de s'attribuer le scoop et partent pour la grande forêt de Castle Rock. Cette aventure va rester pour Gordie et ses trois amis la plus étrange et la plus exaltante de leur vie.

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Cinéma Charles Boyer, 2 bd Pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

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English :

American film by Rob Reiner (1h25)

An extraordinary event will change the life of young Gordie Lachance

L’événement Ciné rencontre à Figeac Stand by Me Figeac a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Figeac