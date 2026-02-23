Ciné-rencontre Alice par ci par là

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-12 20:30:00

fin : 2026-03-12

Date(s) :

2026-03-12

Ciné rencontre avec un échange d’intervenants engagés dans des associations de protection de l’enfance .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 38 29 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-rencontre Alice par ci par là

L’événement Ciné-rencontre Alice par ci par là La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-02-23 par Flers agglo