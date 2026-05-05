Ciné-Rencontre – Film Documentaire « L’Odyssée Nordique : Reprendre la route », L’Embarcadère, Lorient

Ciné-Rencontre – Film Documentaire « L’Odyssée Nordique : Reprendre la route » Mercredi 20 mai, 20h00 L’Embarcadère Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T20:00:00+02:00 – 2026-05-20T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-20T20:00:00+02:00 – 2026-05-20T22:00:00+02:00

Retrouvez plus d’information sur le film et notre voyage sur notre site web : https://odysseenordique-film.com/

« Aloïs et Hector, deux amis de longue date, partagent un rêve: celui d’une transition cyclable. Le vélo, fascinant par sa simplicité et son efficacité, offrirait un monde plus enviable, plus calme, plus actif, plus social, plus sobre. Début 2025, ils partent alors pédaler sur les routes de l’Europe du Nord, vers cet objectif alors si lointain du Cap Nord. Leur périple est ponctué par la rencontre d’autres usagers du vélo, investis chacun à leur manière dans ce chemin vers une vélorution. Ils témoignent de leur relation à la petite reine, et expliquent leur vision de la place du vélo dans nos sociétés. »

L’Embarcadère 22 Bd Franchet d’Esperey, 56100 Lorient Lorient 56100 Morbihan Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://odysseenordique-film.com/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/odyssee-nordique/evenements/cine-rencontre-film-documentaire-l-odyssee-nordique-reprendre-la-route »}] [{« link »: « https://odysseenordique-film.com/ »}]

Venez assister à la projection du film-documentaire « L’Odyssée Nordique : Reprendre la route ». Suite à la projection, nous vous proposons un temps d’échanges convivial autour du film.