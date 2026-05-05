Conférence : Histoire des Chevaliers St Jean de Jérusalem en Bretagne, Auditorium de la Maison des Associations, Lorient

Conférence : Histoire des Chevaliers St Jean de Jérusalem en Bretagne Mercredi 20 mai, 16h00 Auditorium de la Maison des Associations Morbihan

Gratuit sans inscription dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00

Présentation de Michel le Coz sur l’histoire des hospitaliers St Jean de Jérusalem, de leur fondation en Terre Sainte, leur histoire en Bretagne jusqu’à nos jours

Conférence organisée par Emglev Bro an Oriant et l’UPB

Auditorium de la Maison des Associations 5 place Bonneaud Lorient 56100 Morbihan Bretagne

Conférence de Michel le Coz sur l’histoire des Chevaliers St Jean de Jérusalem en Bretagne conférence histoire

Emglev Bro an Oriant