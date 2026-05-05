Conférence : Histoire des Chevaliers St Jean de Jérusalem en Bretagne, Auditorium de la Maison des Associations, Lorient
Conférence : Histoire des Chevaliers St Jean de Jérusalem en Bretagne, Auditorium de la Maison des Associations, Lorient mercredi 20 mai 2026.
Conférence : Histoire des Chevaliers St Jean de Jérusalem en Bretagne Mercredi 20 mai, 16h00 Auditorium de la Maison des Associations Morbihan
Gratuit sans inscription dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T16:00:00+02:00 – 2026-05-20T17:30:00+02:00
Présentation de Michel le Coz sur l’histoire des hospitaliers St Jean de Jérusalem, de leur fondation en Terre Sainte, leur histoire en Bretagne jusqu’à nos jours
Conférence organisée par Emglev Bro an Oriant et l’UPB
Auditorium de la Maison des Associations 5 place Bonneaud Lorient 56100 Morbihan Bretagne
Conférence de Michel le Coz sur l’histoire des Chevaliers St Jean de Jérusalem en Bretagne conférence histoire
Emglev Bro an Oriant
À voir aussi à Lorient (Morbihan)
- Conférence gesticulée « La loi de la jungle que je n’avais pas bien comprise », code zero, Lorient 6 mai 2026
- Ciné-Rencontre – Film Documentaire « L’Odyssée Nordique : Reprendre la route », L’Embarcadère, Lorient 20 mai 2026
- FLORIAN LEX – PALAIS DES CONGRES DE LORIENT Lorient 28 mai 2026
- Port de pêche de Lorient – Maison de la Mer, Port de pêche de Lorient – Maison de la mer, Lorient 5 juin 2026
- Festival Interceltique Lorient Lorient 31 juillet 2026