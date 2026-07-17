Ciné-Rencontre | Hair, Paper, Water…, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing
mercredi 23 septembre 2026 · Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains · Tourcoing
Informations pratiques
Ciné-Rencontre | Hair, Paper, Water… Mercredi 23 septembre, 19h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord
Plein tarif > 6 €
Tarif réduit > 5 €
Tarif -14 ans > 3 €
Tarif abonné > 4 €
Cinéfamille > 1,80 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-23T19:30:00+02:00 – 2026-09-23T20:45:00+02:00
Fin : 2026-09-23T19:30:00+02:00 – 2026-09-23T20:45:00+02:00
Ciné-Rencontre
Mercredi 23 septembre, 19h30
HAIR, PAPER, WATER…
De Nicolas Graux, Minh Quý Truong
2026 | Belgique, France, Viêt Nam | 1h11 | VOSTFR
Dans une grotte, il y a plus de soixante ans, Madame Hâu est née. Aujourd’hui, elle vit dans un village avec ses petits-enfants, à qui elle transmet avec amour les savoirs ancestraux et la fragile langue Ruc. Cheveux, papier, eau…
En présence des réalisateurs Nicolas Graux et Minh Quý Truong, diplômé du Fresnoy en 2021
Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}]
En présence des réalisateurs Nicolas Graux et Minh Quý Truong, diplômé du Fresnoy en 2021
DR
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