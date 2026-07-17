Ciné-Rencontre | Hair, Paper, Water…, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

mercredi 23 septembre 2026 · Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains · Tourcoing

Informations pratiques

Ciné-Rencontre | Hair, Paper, Water… Mercredi 23 septembre, 19h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Cinéfamille > 1,80 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T19:30:00+02:00 – 2026-09-23T20:45:00+02:00

Fin : 2026-09-23T19:30:00+02:00 – 2026-09-23T20:45:00+02:00

Ciné-Rencontre

Mercredi 23 septembre, 19h30

HAIR, PAPER, WATER…

De Nicolas Graux, Minh Quý Truong

2026 | Belgique, France, Viêt Nam | 1h11 | VOSTFR

Dans une grotte, il y a plus de soixante ans, Madame Hâu est née. Aujourd’hui, elle vit dans un village avec ses petits-enfants, à qui elle transmet avec amour les savoirs ancestraux et la fragile langue Ruc. Cheveux, papier, eau…

En présence des réalisateurs Nicolas Graux et Minh Quý Truong, diplômé du Fresnoy en 2021

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}]

En présence des réalisateurs Nicolas Graux et Minh Quý Truong, diplômé du Fresnoy en 2021

DR