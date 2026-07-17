Ciné-Rencontre | Les survivants du Che, Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, Tourcoing

jeudi 24 septembre 2026 · Le Fresnoy - Studio national des arts contemporains · Tourcoing

Informations pratiques

Ciné-Rencontre | Les survivants du Che Jeudi 24 septembre, 19h30 Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains Nord

Plein tarif > 6 €

Tarif réduit > 5 €

Tarif -14 ans > 3 €

Tarif abonné > 4 €

Cinéfamille > 1,80 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:40:00+02:00

Fin : 2026-09-24T19:30:00+02:00 – 2026-09-24T21:40:00+02:00

LES SURVIVANTS DU CHE

De Christophe Réveille

2026 | France | 1h34 | VF

Depuis la victoire de la Révolution cubaine en 1959, trois guérilleros ont juré allégeance à Che Guevara et le suivent dans son combat pour exporter la révolution. En 1967, après leur ultime combat en Bolivie et l’exécution de leur leader, ces hommes de l’ombre vont réussir une incroyable échappée de 2.400 km en cinq mois. Pourchassés par plus de quatre mille soldats de l’armée bolivienne, ils parviendront finalement à rejoindre le Chili.

En présence du réalisateur Christophe Réveille

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains 22 Rue du Fresnoy 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 28 38 00 http://www.lefresnoy.net/fr [{« type »: « email », « value »: « accueil@lefresnoy.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 28 38 00 »}]

En présence du réalisateur Christophe Réveille

DR