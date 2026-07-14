Ciné-Rencontre | Les survivants du Che Tourcoing
jeudi 24 septembre 2026 · Tourcoing
Informations pratiques
Tourcoing
Ciné-Rencontre | Les survivants du Che
22 Rue du Fresnoy Tourcoing Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:30:00
fin : 2026-09-24 21:40:00
Date(s) :
2026-09-24
LES SURVIVANTS DU CHE
De Christophe Réveille
2026 | France | 1h34 | VF
Depuis la victoire de la Révolution cubaine en 1959, trois guérilleros ont juré allégeance à Che Guevara et le suivent dans son combat pour exporter la révolution. En 1967, après leur ultime combat en Bolivie et l’exécution de leur leader, ces hommes de l’ombre vont réussir une incroyable échappée de 2.400 km en cinq mois. Pourchassés par plus de quatre mille soldats de l’armée bolivienne, ils parviendront finalement à rejoindre le Chili.
En présence du réalisateur Christophe Réveille
LES SURVIVANTS DU CHE
De Christophe Réveille
2026 | France | 1h34 | VF
Depuis la victoire de la Révolution cubaine en 1959, trois guérilleros ont juré allégeance à Che Guevara et le suivent dans son combat pour exporter la révolution. En 1967, après leur ultime combat en Bolivie et l’exécution de leur leader, ces hommes de l’ombre vont réussir une incroyable échappée de 2.400 km en cinq mois. Pourchassés par plus de quatre mille soldats de l’armée bolivienne, ils parviendront finalement à rejoindre le Chili.
En présence du réalisateur Christophe Réveille .
22 Rue du Fresnoy Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France +33 3 20 28 38 00 accueil@lefresnoy.net
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English :
THE SURVIVORS OF CHE
By Christophe R%E9veille
2026 | France | 1h34 | French version
Since the victory of the Cuban Revolution in 1959, three guerrillas have sworn allegiance to Che Guevara and followed him in his fight to spread the revolution. In 1967, after their final battle in Bolivia and the execution of their leader, these men in the shadows managed an incredible 2,400-km escape over five months. Pursued by more than four thousand soldiers from the Bolivian army, they finally managed to reach Chile.
In the presence of director Christophe Réveille
L’événement Ciné-Rencontre | Les survivants du Che Tourcoing a été mis à jour le 2026-07-14 par Hauts-de-France Tourisme
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