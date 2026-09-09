Ciné-rencontre « L’Homme Sauvage » de Quentin Maussang, Maison du Peuple – La fraternelle, Saint-Claude

Informations pratiques

Ciné-rencontre « L’Homme Sauvage » de Quentin Maussang Samedi 19 septembre, 20h00 Maison du Peuple – La fraternelle Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fiction / France / 2025 / 23 min

Produit par le GREC (Groupe de Recherches et d’Essais Cinématographiques) avec le soutien du CNC / Ce film a bénéficié d’une aide de la DRAC Bourgogne-Franche-Comté

Kévin vit à Saint-Claude. Il vient d’être exclu de la liste des bénéficiaires du RSA. Que va-t-il faire ?

« Pensé, tourné, monté à Saint-Claude, mettant en scènes des habitants de la ville, L’Homme Sauvage est un film sanclaudien. Le réalisateur, vivant depuis dix ans à Saint-Claude, a tenu à y mettre en avant la cinégénie de cette ville si atypique, tant par sa situation géographique que par son riche passé industriel et religieux. L’idée du film est partie d’une petite statue représentant un « homme sauvage » au sein des stalles de la cathédrale. Le film cherche à questionner notre rapport à notre patrimoine culturel et naturel alors que le monde nous oblige à penser sérieusement à l’avenir ».

Projection suivie d’un échange avec le réalisateur

Maison du Peuple – La fraternelle 12 Rue de la Poyat, 39200 Saint-Claude, France Saint-Claude 39200 Jura Bourgogne-Franche-Comté 0384454226 https://www.maisondupeuple.fr La coopérative d’alimentation la Fraternelle achète en 1894 l’ancienne maison Dumoulin (attestée au XVIIIe siècle et agrandie de deux ailes entre 1855 et 1874), dans laquelle elle aménage un café, une épicerie, une boulangerie et des logements. La Maison du Peuple est bâtie dans les jardins de 1908 à 1910 sous la direction de l’architecte Paul Mouret, suivant des plans donnés en 1902 par l’architecte Charles Meunier. Vers 1920 sont construits une imprimerie et un gymnase. A cette époque, la Maison du Peuple comprend : épicerie, restaurant, bureaux, salles de réunion, logements, théâtre, café, écurie, remises, imprimerie, bibliothèque, salles de réunion, charcuterie, crémerie, atelier de torréfaction, boulangerie, chambres froides, entrepôts et celliers, gymnase, siège de syndicats, de la Bourse du travail et du journal le Jura Socialiste. En 1925, elle compte 4173 sociétaires. Elle devient société les Coopérateurs du Jura en 1965, puis fusionne avec l’Union des Coopérateurs en 1984. Les bâtiments sont vendus à l’association culturelle la Fraternelle créée la même année. Deux salles de cinéma sont aménagées en 1984 et 1985 et l’imprimerie réhabilitée en 1991. La Maison du Peuple de Saint-Claude s’illustre tant par son ancienneté (une des toutes premières de France) que par l’étendue de son programme architectural, son rôle politique et économique, et sa fonction de centre culturel de la ville. route, gare, bus.

L’homme sauvage de Quentin Maussang :

© Quentin Maussang